Dolore a Bellizzi | la comunità piange la scomparsa improvvisa di Stefano Grimaldi

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ morto all’improvviso, senza che i sanitari del 118 riuscissero a rianimarlo., di 31 anni, ideatore e curatore della rassegna cinema d’autore, inserita nell’Estate Bellizzese, è scomparso per cause che non sono ancora chiare. A darne notizia è il sindaco della cittadina della Piana del Sele, Mimmo Volpe. “Non ci posso credere. Una notizia che mi sconvolge e mi lascia attonito e nello stesso tempo arrabbiato – ha scritto il sindaco – Non ci sono parole in questo momento che possono confortare i suoi cari. Un forte abbraccio e vicinanza al papà Roberto e alla mamma Anna de Falco e al fratello Luigi. La nostraè ferita da questamorte di un giovane brillante e studioso non solo di cinema”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.