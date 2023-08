Dolomiti di Brenta | muore alpinista dopo volo di 20 metri

(Di venerdì 18 agosto 2023) C'è stato probabilmente il cedimento di un appiglio Un68enne di Pinzolo (Trento), ha perso la vita oggi pomeriggioessere precipitato per circa 20, mentre stava percorrendo la via Hartmann-Krauss sulla cresta ovest del Campanile Alto (di). L’uomo era il primo di una cordata di due, quando nella parte finale della via, a quota 2.750, è precipitato per circa 20, probabilmente a causa del cedimento di un appiglio. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.15. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, che è volato fino al rifugio Tosa Pedrotti, mentre gli operatori della Stazione di Madonna di Campiglio si sono organizzati per fornire le prime cure. ...

... ha perso la vita oggi pomeriggio dopo essere precipitato per circa 20 metri, mentre stava percorrendo la via Hartmann - Krauss sulla cresta ovest del Campanile Alto (di). L'uomo era ...È morto Ermanno Salvaterra , scalatore e guida alpina trentina, noto a livello internazionale per le sue imprese sulledie sulle montagne della Patagonia. Salvaterra, di 68 anni, è morto nel primo pomeriggio di oggi mentre percorreva, assieme ad un cliente, la via Hartmann/Krauss , sulla cresta ...Questa volta la vittima è il grande alpinista Ermanno Salvaterra, 68 anni, precipitato oggi dal Campanile Alto sulledi, in Trentino. Durante il percorso sulla via Hartmann - Krauss ...

Dolomiti del Brenta, precipita e muore l'alpinista Ermanno Salvaterra TGCOM

Il mondo dell'alpinismo piange la scomparsa di Ermanno Salvaterra, scalatore e guida alpina trentina, noto a livello internazionale per le sue imprese sulle Dolomiti di Brenta e sulle ...ha perso la vita nel pomeriggio di oggi dopo essere precipitato per circa 20 metri mentre stava percorrendo la via Hartmann-Krauss sulla cresta ovest del Campanile Alto (Dolomiti di Brenta). L’uomo ...