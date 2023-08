Docenti GPS sostegno | 3 punti in più ad anno per chi consegue la specializzazione

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tra le novità previste dal decreto PA bis convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2023, iaggiuntivi per idiche conseguono lasul. La legge 112 del 10 agosto 2023 è entrata in vigore ieri 17 agosto. L'articolo .