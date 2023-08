Docente muore a 37 anni | ' una mamma eccezionale' Raccolta fondi per il marito e i tre figli

Masha Brennecke è stata sconfitta dalla malattia dopo aver lottato a lungo. In Rete scatta la raccolta fondi per aiutare la famigliaCome riporta Il Corriere delle Alpi , lainsegnava spagnolo all'istituto Catullo, poi negli ultimi due anni si era trasferita per motivi burocratici al Comprensivo di Silea dove lavorava alle ...... sbriciolate dai fenomeni di erosione', spiega Massimo Moretti,di Sedimentologia all'... Vive sulla posidonia e quandoarriva sulla costa con i resti della pianta. Sabbie di origine ...

Muore improvvisamente docente dell’istituto Catullo di Belluno, la comunità scolastica è sotto shock Tecnica della Scuola

Masha Brennecke è stata sconfitta dalla malattia dopo aver lottato a lungo. In Rete scatta la raccolta fondi per aiutare la famiglia ...Pietro Cappiello sarà ricordato dalla scuola media "Sem Benelli" a settembre quando docenti e alunni torneranno in classe, anche se il suo ciclo di studi in questo istituto si è concluso a giugno.