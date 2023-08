Djokovic-Fritz stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

(Di venerdì 18 agosto 2023) Novakse la vedrà contro Taylornei quarti di finale deldi(Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il campione serbo, dopo aver beneficiato del ritiro dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ha sconfitto nettamente il transalpino Gael Monfils. Adesso per lui c’è il top ten californiano, giustiziere del nostro Lorenzo Sonego a livello di secondo turno. Il grande favorito è senza dubbio, che non ha perso alcun set in carriera contro l’avversario e conduce nettamente il bilancio degli scontri diretti per 6-0. In palio c’è l’accesso in semifinale, dove eventualmente incrocerebbe la racchetta con uno tra l’altro francese Adrian Mannarino oppure il tedesco Alexander ...

... Stoccolma, in sequenza fa fuori, Murray, Tiafoe e Shapovalov. Il 2023, anno d'oro di Paul. ... Mettetelo contro, per dire, e Alcaraz non soffrirà mai nel modo in cui ha sofferto con Paul ...ATP Cincinnati, il quadro dei quarti di finale [1] Alcaraz (Esp) vs [Q] Purcell (Aus) Hurkacz (Pol) vs [LL] Popyrin (Aus) Mannarino (Fra) vs [16] Zverev (Ger) [9](Usa) vs [2](Srb) ...... mentre Novak(opposto al francese Gael Monfils, in fiducia e in gran forma) chiuderà il ... Nella notte lo statunitense Taylorsfiderà un pericoloso Dusan Lajovic, che sta esprimendo un ...

Dopo il ko di Sonego, Sinner e Musetti, in campo per l'Italia Jasmin Paolini. Alcaraz e Novak Djokovic tra i big ...Calato il sipario sulla giornata di incontri del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell'Ohio non è stata una giornata positiva per gli italiani, usciti tutti di scena al secondo turno. Jannik Sin ...