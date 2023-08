Difesa | Ruffino Az | ' parole Vannacci non sono fulmine a ciel sereno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Il ministro Crosetto ha fatto il proprio dovere d'ufficio attivando le procedure previste in casi come quello del generale. Invece di polemizzare con l'ufficiale e i suoi attacchi triviali a omosessuali, ebrei, Lgbtq+, migranti, credo che sia tempo di chiederci: perché un generale dell'Esercito, non un pinco palla qualsiasi, ha avvertito la necessità di scrivere e dare alle stampe un libro così terrificante? E perché lo ha fatto in questo momento, e non uno o due anni fa?". Lo dichiara Daniela, deputata di Azione. "Sbaglia chi pensa - continua - che le considerazioni disiano un. Ilo dei diritti civili, della dignità e della libertà come beni inviolabili di ogni persona, si è rabbuiato da ...