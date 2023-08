Difesa | Graziano Pd | ' chiediamo rapido procedimento disciplinare per Vannacci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Bene il trasferimento di opportunità, ma non basta. Vista la gravità dei fatti,che si faccia rapidissimamente l'analisi sommaria prevista e si proceda a adottare i necessari procedimenti conseguenti che a nostro giudizio non può non essere che un". Lo dichiara Stefano, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissionein merito al libro del generale Roberto