Dichiariamo fallimento | tsunami dalla Cina | che fine faranno i nostri risparmi

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il gruppo cinese Evergrande, colosso immobiliare del Paese, ha presentato istanza dia New York. L'azienda è andata in default nel 2021, scatenando una massiccia crisi immobiliare nell'economia cinese, che continua a sentire gli effetti. Evergrande ha presentato istanza di protezione dalsecondo il capitolo 15, che consente a un tribunale fallimentare statunitense di intervenire quando un caso di insolvenza coinvolge un altro Paese. Il settore immobiliare cinese è stato a lungo considerato un motore di crescita vitale nella seconda economia più grande del mondo e rappresentava fino al 30% del Pil del paese. Il capitolo 15 sulha lo scopo di aiutare a promuovere la cooperazione tra i tribunali statunitensi, i debitori e i tribunali di altri paesi coinvolti in procedure fallimentari transfrontaliere. E ...