Desenzano del Garda | furto da 100mila euro in gioielleria | il blitz notturno dei ladri | poi la fuga

(Di venerdì 18 agosto 2023) Quattro uomini a volto coperto, un’auto a schermare le telecamere, poi laprecipitosa. La polizia didele la Squadra mobile della Questura di Brescia sono sulle tracce di un gruppo diche nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 agosto hanno svaligiato laNew Old del comune bresciano che si affaccia sul lago di. A commettere ilsarebbe stato un commando di quattro professionisti, che in pochi minuti hanno messo a termine il colpo. Le telecamere di zona hanno ripreso una vettura che intorno alle 4 di notte si è posizionata davanti all’ingresso del negozio, parzialmente nascondendo la vista alla videosorveglianza. Quattro persone avrebbero quindi agito molto velocemente, forzando la saracinesca, infrangendo la vetrina e ...

È successo alla gioielleria New Old nel centro di Desenzano del Garda (Brescia). Il colpo è stato effettuato intorno alle 4 della mattina da una banda di 4 uomini a volto coperto, la cui azione è ...