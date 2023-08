Dengue | primo caso in Lombardia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Milano, 18 ago. (Adnkronos Salute) - E' stato identificato, in provincia di Lodi, ilindi febbre di, virus trasmesso da zanzare Aedes. Il paziente, di oltre 70 anni, sta bene e si trova ricoverato all'ospedale di Crema. Lo comunica la Direzione generale Welfare di Regione, riferendo che i Dipartimenti di prevenzione di Ats Milano e Ats Valpadana hanno definito le azioni di disinfestazione straordinaria nelle strette vicinanze dei luoghi frequentati dal paziente. Stanno inoltre predisponendo una nota di allerta ai medici di base e agli ospedali con Pronto soccorso dell'Asst di Lodi e Crema, per riconoscere i sintomi e attivare specifici percorsi diagnostici. Il rilevamento delindi ...

