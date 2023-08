Democrazia partecipata a Monreale | Biagio Cigno | “È solo di facciata | serve vera partecipazione dei cittadini”

(Di venerdì 18 agosto 2023)– “farlocca?”. È quanto si chiede, presidente dell’associazione antiracket e antiusura “Liberi di lavorare”, in merito all’utilizzo dei fondi per lanel comune di. Secondo, quello che dovrebbe essere uno strumento diattiva deirischia di essereuna messinscena. Dal 2017, (live.it)

MONREALE - 'farlocca'. È quanto si chiede Biagio Cigno, presidente dell'associazione antiracket e antiusura 'Liberi di lavorare', in merito all'utilizzo dei fondi per la ...Sospinti dalla consapevolezza che le tradizioni antiche possono coesistere con l'innovazione, il gruppo ha ideato un progetto - legandolo alla- che trasforma l'arte del ricamo ...Una bella emanifestazione di cui Giuseppe andava orgoglioso e noi con lui. Nel suo ... l'antifascismo e la passione in difesa dellae della Costitituzione nata dalla Resistenza. ...

Democrazia partecipata a Monreale: “Perchè escludere chi non ha una Pec” Monreale Press

MONREALE, 17 agosto – Dal lontano 2017, grazie alla legge regionale n. 5/2014 ogni anno, ed è obbligatorio, viene destinata una quota pari al 2% dei trasferimenti di parte corrente, con forme di Democ ...Un plastico per rivivere la storia e recuperare l’identità . Si è svolta nella serata di sabato, 12 Agosto 2023 alle 20:30, a Salaparuta (Trapani), l’inaugurazione della collocazione di un plastico de ...