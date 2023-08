Decreto PA bis scuola | cosa prevede? Concorsi | graduatorie | Ata | ecco tutti i punti - SCHEDA CISL SCUOLA

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023 la legge 10.8.2023 n. 112 , di conversione, con modificazioni, dellegge 22 giugno 2023, n. 75, contenente disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni. La norma comprende anche diverse disposizioni che riguardano in modo ...... nei cinque anni precedenti coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 -, del- legge 73/21 i titolari di ...Tra le novità previste dalPAconvertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2023, i punti aggiuntivi per i docenti di sostegno che conseguono la specializzazione sul sostegno. La legge 112 del ...

Percorsi formativi transitori da 30 CFU: Destinato ai docenti con tre anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per ...Abilitazione docenti, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto PA bis diventa ufficiale l’avvio dei nuovi percorsi formativi abilitanti all’insegnamento da 30 CFU. I percorsi per il ...