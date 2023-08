De Zerbi risponde ad Allegri | ' Il calcio non è semplice Se mi fermassi al risultato mi sentirei una merda'

(Di venerdì 18 agosto 2023) In un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Deribadisce che 'non può essere una cosaquando si affrontano 22 uomini, con tutte le variabili del caso. Soprattutto, non penso ...

In un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Deribadisce che 'non può essere una cosa semplice quando si affrontano 22 uomini, con tutte le variabili del caso. Soprattutto, non penso ...... un poco il Dedi allora. Zac, come spesso succede ha due fedelissimi che sono Bierhoff e ... anche se Vieri. Per la prima volta il Milan è avanti ma infatti di un solo punto. Difficile ...Il Brighton di Debatte il Luton Primi tre punti anche per il Brighton di Deche inizia ... Pari tra Bournemouth e West Ham: a BowenSolanke. ...

De Zerbi risponde ad Allegri: "Se mi fermassi al risultato mi sentirei ... Goal Italia

Roberto De Zerbi ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha ribadito il suo modo di vedere il calcio e si è soffermato ...Non sono d'accordo". Ed esalta Locatelli: "Me lo porterei ovunque". Allenatori, italiani, ex calciatori. I punti in comune tra Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri, probabilmente, finiscono qua.