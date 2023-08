De Zerbi | «Il Brighton è stato il primo ad aggredire Guardiola nella sua area»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le parole di Roberto De, tecnico del: «Siamo stati i primi adil City alto, la settimana dopo il poker al Chelsea» In Inghilterrra si parla molto di lui, per i risultati e per il gioco. Il suoè partito benissimo in Premier League e ha forti ambizioni di crescita, in linea con quelle del tecnico. Roberto Desi è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. LA MAGLIA 10 DI MACALLISTER A ENCISO – «Se la meritava, lo stavo martellando in allenamento. Ma prima gli ho chiesto: “A chi regalerai la tua prima maglia numero 10?”. “A mia madre”, mi fa lui. “Risposta esatta, è tua”». PERCHÉ NON HA PRESO PAREDES – «Oggi almi servono altre caratteristiche». GLI ELOGI DI– «Mi danno orgoglio: io sono ...