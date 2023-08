De Vrij ritorna con l’Olanda Tra i pre-convocati con un compagno

Leggi su inter-news

(Di venerdì 18 agosto 2023) L'ottimo finale della stagione scorsa ha convinto proprio tutti. Stefan de Vrij ha riconquistato la fiducia del ct dell'Olanda, difatti è arrivata la convocazione per le qualificazioni degli Europei del 2024. QUALIFICAZIONI – Il 7 settembre e il 10 settembre l'Olanda affronterà prima la Grecia poi l'Irlanda per le qualificazioni agli Europei del 2024. Le partite sono fondamentali per il girone, il Commissario Tecnico Ronald Koeman ha scelto anche Stefan de Vrij che torna in nazionale per l'infortunio di Jurrien Timber. Assieme a lui nella lunga lista dei pre-convocati c'è anche Denzel Dumfries dall'Inter.