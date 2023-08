De Paola | «Infortunio Kvara? Lo scorso anno la preparazione fu la vera fortuna del Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 agosto 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De, giornalista: «Ilper me è al primo posto della griglia campionato, ma capisco la non presunzione di Garcia che non si considera come la principale squadra da battere. Ilnon si è affatto indebolito, anzi il rinnovo di Osimhen rilancia le ambizioni della squadra e vedremo se la Champions sia il vero obiettivo degli azzurri. Principale anti-? Inter e Juventus se la giocano, chi per la rosa chi per la mancanza di coppe. Il Milan può rappresentare laincognita, perché ci sono tanti volti nuove. Tra le romane do più fiducia alla Lazio, ma la Roma non è da meno se guardiamo l’organico nelle sue scelte.tskhelia? Lo...