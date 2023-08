De Laurentiis | da Napoli una lezione | i patti si rispettano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Questa volta sembra proprio che Adl, al secolo Aurelio De, abbia ragione. In una società che si basi sulla certezza del diritto ivanno rispettati (pacta sunt servanda). E la regola vale certamente più della deroga che, come dice la parola, in regola non può trasformarsi. Insomma, la faccenda del contratto firmato dal patron dele dal suo ex allenatore va presa sul serio. Il fatto è noto. Al termine della gloriosa stagione che ha portato il club azzurro a conquistare il terzo scudetto (evviva!), Luciano Spalletti chiede di essere esonerato dall’impegno sottoscritto di restare un terzo anno perché molto stanco e provato. Denon è proprio contento di lasciare andare prima del tempo l’ormai eroe cittadino ma anche in considerazione dei meriti acquisiti accetta. Non chiederà indennizzi ...

... prospettiva comunque complicata (anche perché sebbene formalmente sarebbe Spalletti contro De, si trasformerebbe presto in un Figc contro), ma in ogni caso non c'è alcun dubbio ...... prospettiva comunque complicata (anche perché sebbene formalmente sarebbe Spalletti contro De, si trasformerebbe presto in un Figc contro), ma in ogni caso non c'è alcun dubbio ...Dopo giorni convulsi, dalla famosa pec con cui l'ex allenatore Mancini ha dato le dimissioni da ct alle clausole contrattuali che legano l'allenatore toscano aldi De, ieri ...

Napoli want Italy to pay a 2.9 million euro get-out fee, originally designed to stop him coaching a direct Serie A rival, for his services. photo: Garcia with Chairman Aurelio De Laurentiis (ANSA).Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio il giornalista Sky Luca Marchetti. Queste le sue parole: Quali aggiornamenti ci ...