Dai confini Nato all’Iraq | così spendiamo 1 | 7 miliardi per 55 missioni militari

(Di venerdì 18 agosto 2023) Da Gibuti al Burkina Faso, dal Libano alla Somalia. Fino ovviamente a Iraq, Mediterraneo e gli strategicicon la Russia. Per i contingenti schierati all’estero, l’Italia spende 1,7di euro, per un totale di ben 55. Non solo: secondo la relazione che il governo ha consegin Parlamento, la “consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi” sarà pari a 11.495 unità. Insomma, in attesa di capire in che modo verranno utilizzati i fondi del Pnrr adesso che è stato autorizzato il loro impiego anche a fini, il governo Meloni dunque pare non voglia rinunciare a personale e mezzi nei vari teatri armati in giro per il mondo. A cominciare, manco a dirlo, dall’Ucraina. ...