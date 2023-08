Da extraprofitti a salario e Mes | i dossier ' caldi' alle Camere

(Di venerdì 18 agosto 2023) AGI - Ancora qualche giorno di vacanza, poi per governo e Parlamento riprenderà la normale attività. E si preannuncia, almeno sfogliando l'elenco dei variaperti, un autunno intenso. Le Aule di Camera e Senato sono entrambe convocate per martedì 5 settembre, con all'ordine del giorno alcune ratifiche di accordi internazionali. Poi a Montecitorio si entrerà nel vivo con le norme sul contrasto al bullismo e l'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sul Forteto. La Camera deve anche convertire in legge, entro il 26 settembre, il 'decreto Caldo', già approvato dal Senato, che contiene le misure a tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Settembre poi segna anche l'avvio della preparazione della manovra: entro il 27 settembre, infatti, il governo deve presentare la Nadef, ovvero l'aggiornamento delle stime economiche indicate in ...

È bastato l'annuncio della tassa ad affossare i titoli bancari in Borsa, causando perdite per circa 9 milioni di euro

Quanto agli altri dossier, alla ripresa dei lavori i riflettori saranno puntati sulla proposta di legge delle opposizioni (a esclusione di Italia viva) sul salario minimo.