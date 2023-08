Cuneo | uccide padre e amico | arrestato Sacha Chang

Per stanarlo erano in azione decine di carabinieri, coordinati dal comando provinciale di, ... vedi anchepadre e amico a coltellate e fugge nei boschi nel CuneeseDa alcuni giorni, padre e figlio erano ospiti di una famiglia di amici che abita a Montaldo, nei pressi di Mondovì () . Il giovane, giudicato 'pericoloso' dalle forze dell'ordine, è stato ...Per stanarlo erano in azione decine di carabinieri, coordinati dal comando provinciale di, ... vedi anchepadre e amico a coltellate e fugge nei boschi nel Cuneese

Cuneo, uccide a coltellate il padre e un amico che li ospitava poi fugge nei boschi. È caccia all'uomo: ecco il nome e il volto Corriere della Sera

È stato catturato dai carabinieri il ventunenne olandese Sacha Chang, sospettato di avere ucciso a coltellate il padre e un amico di famiglia a Montaldo Mondovì (Cuneo). Il giovane si era dato alla ...È stato arrestato poche ore fa Sacha Chang, 21enne olandese accusato di aver ucciso il padre e un amico di famiglia mercoledì scorso.Leggi tutto Cuneo, incidente a Montà d’Alba: auto fuori strada, ...