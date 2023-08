(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo due giorni in fuga è statoil 21enne, accusato di avere ucciso mercoledì pomeriggio il padre e un amico di famiglia, nel borgo didi). Per stanarlo erano in azione decine di carabinieri, coordinati dal comando provinciale di, con l'aiuto di cani molecolari specializzati nella ricerca delle persone e di due elicotteri che, a turno, hanno sorvolato i paesi della Valle Corsaglia e quelli vicini.

Cuneo, duplice omicidio Montaldo Mondovì, rintracciato e arrestato Sacha Chang Sky Tg24

Si conclude l'incubo per la vita degli abitanti di Montaldo Mondovì, piccolo paese della val Corsaglia, in provincia di Cuneo, dove è avvenuto il duplice omicidio nei pressi del quale il giovane si ...I carabinieri del comando provinciale di Cuneo avevano organizzato una caccia all’uomo che non si è fermata nemmeno di notte, con elicotteri e cani molecolari. Le indagini sono state condotte dal ...