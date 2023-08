(Di venerdì 18 agosto 2023) Preso dai carabinieri dopo due notti in fuga tra i boschi del Cuneese. Mercoledì pomeriggio il 21enne a Montaldo Mondovì aveva assassinato il genitore e ferito l’di famiglia, poi morto in ospedale

... che a Montaldo di Mondovì () ha ucciso il padre e un amico . Il 21enne, di origini cinesi che vive ad Amsterdam, è stato rintracciato edai carabinieri . Alle ricerche hanno preso ...Montaldo Mondovì () - E' stato individuato eSacha Chang, il ragazzo olandese di 21 anni con gravi problemi psichici che mercoledì scorso ha ucciso a coltellate il padre e un amico di famiglia. Le ...... per il sessantanovesimo anno consecutivo, Cortemilia (paese dell'Alta Langa, in provincia di)... Un'altra eccellenza del territorio piemontese che hae trascinato il pubblico in un ...

Cuneo, catturato Sacha Chang, il giovane olandese che ha ucciso padre e amico Corriere della Sera

CUNEO (ITALPRESS) - E' stato rintracciato e catturato dai carabinieri Sacha Chang, il 21enne olandese accusato di avere ucciso a coltellate il padre e il p ...Dopo due notti in fuga tra i boschi del Cuneese, è stato catturato dai carabinieri Sacha Chang, il giovane olandese di 21 anni che, mercoledì pomeriggio a Montaldo Mondovì, ha ucciso il padre, Chainfa ...