Cuneo | catturato il killer | la fuga è finita

(Di venerdì 18 agosto 2023) Duplice omicidio, ci sono importanti novità sulla vicenda: ilè stato(aggiornamento ore 10:30) Sono passate più di 48 ore, ma di Sacha Chang ancora nessuna traccia. Ovvero il ragazzo di 21 anni, affetto da problemi psichici, che ha ucciso il padre ed un amico di famiglia nell’abitazione di quest’ultimo. Il tutto è accaduto a Montaldo di Mondovì (provincia di). Il ragazzo, di origine cinesi ma residente ad Amsterdam, si sarebbe nascosto tra la vegetazione fitta in una zona impervia. Gli uomini impegnati nelle ricerche non hanno assolutamente dubbi sul fatto che ilsia ancora vivo. Tanto è vero che hanno voluto lanciare anche un appello nei confronti dei residenti del posto: “Si tratta di un soggetto pericoloso“. Sacha Chang (Ansa Foto) Notizie.comLo stesso comune (ed ...

Ricercato a Cuneo per omicidio del padre e dell'amico di famiglia, catturato Sacha Chang ilmessaggero.it

È stato catturato dai carabinieri il ventunenne olandese Sacha Chang, sospettato di avere ucciso a coltellate il padre e un amico di famiglia a Montaldo Mondovì (Cuneo). Il giovane si era dato alla ...