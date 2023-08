Csen Umbria | nominati referenti Monia Pelafiocche e Fabio Roscini

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 18 agosto 2023) Con la loro associazione Asd/Aps ‘Natural Slow Life’ porteranno nuova ‘energia’ nei settori Natural Bathing, Forest Bathing, Trekking, Triathlon, Escursionismo Ambientale, Eventi e Attività promozionali New entry al Comitato regionaleche si arricchisce di nuove energie. Si tratta dell’Associazione Asd/Aps ‘Natural Slow Life – Respirare benessere in movimento’ che con i suoi componenti, il presidentee il vicepresidente Fabio Roscini, entra a far parte dello staff organizzativo del Comitato regionale. In particolare,, esperta in terapie manuali e già istruttore di Discipline sportive, Operatore olistico e Guida escursionistica ambientale, ha ricevuto la nomina a Referente regionale dei settori Natural Bathing, ...