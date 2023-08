Lo precisa, in un tweet, il ministro della Difesa Guidoin riferimento alla cessazione dell'incarico del generale Roberto Vannacci presso l'Istituto geografico militare di Firenze. 'Da un ...Lo stesso ministro della Difesa, Guido, aveva annunciato una azione disciplinare. Una ... E sicerto di non avere istigato all'odio e rilancia: "io non mi sento di fare passi indietro, ...Il ministro della Difesaaveva parlato di "farneticazioni personali", avviando un esame disciplinare. Oggi Vannacci:"Non replico a decisioni gerarchiche. Non prevedevo tale polverone"

Crosetto dice che Vannacci non è stato allontanato dall’esercito e il Pd attacca: “Non basta la rimozione” Globalist.it

Crosetto interviene, il pluridecorato militare viene rimosso dall'Istituto geografico militare e trasferito per non aver chiesto l'autorizzazione a pubblicare ...Middle placement Mobile Lo precisa, in un tweet, il ministro della Difesa Guido Crosetto in riferimento alla cessazione dell’incarico del generale Roberto Vannacci presso l’Istituto geografico ...