Crac Evergrande Il colosso cinese chiede protezione dai creditori al tribunale di NY | Ma non è bancarotta

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilimmobiliarepiù indebitato al mondo ha invocato il capitolo 15 del codice fallimentare Usa, che protegge le società estere in fase di ristrutturazione daiche sperano di farle causa o di bloccarle beni. Timori per Country Garden

Questo di- una storia che si trascina da mesi - e' solo l'ultimo tassello nella crisi ... Ildella Lehman Brothers, banca fondata nel 1850, la quarta piu' importante degli Stati Uniti, ...China, il colosso immobiliare cinese più indebitato al mondo, diventato il simbolo della crisi del settore nel Dragone ha presentato istanza di fallimento e chiesto la protezione dai creditori in ...In pratica un eventualedipotrebbe avere notevoli conseguenze con un "effetto domino" sull'economia dell'intera Cina. leggi anche Deflazione Cina, non succedeva dal 2021: cosa ...

Evergrande, cosa può succedere ai mercati in caso di bancarotta del colosso immobiliare Sky Tg24

Fallimento del colosso immobiliare Evergrande, dopo il fallimento l'economia della Cina teme l'effetto contagio.La grande corsa economica sembra al termine mentre le ombre dei crac immobiliari si sono allungate sulla finanza ...