Covid | soprannominata Pirola la nuova variante Ba 2 86

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute) - Dopo il nome scientifico deciso dall'Organizzazione mondiale della sanità, che l'ha identificata come Ba.2.86, laha già il suo soprannome, come Triton, Cerbero, Kraken, Arturo, laarrivata Eris e il meno noto Fornax. Nomi, evocativi, di mostri marini, costellazioni, pianeti. Per Ba.2.86 il pool di esperti internazionali che monitora le varianti di Sars-Cov-2, ribattezzando quelle principali, ha scelto, un asteroide scoperto nel 1927, che a sua volta deve il suo nome a una pianta erbacea per lo più sempreverde, Pyrola. "Si stanno rilevando più casi dellaBa.2.86 altamente mutata in diversi Paesi e sembra che avremo bisogno di un modo più semplice per parlarne. Dopo molte discussioni tra i tracciatori di varianti, abbiamo deciso di ...