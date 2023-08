(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute) - Dopo il nome scientifico deciso dall'Organizzazione mondiale della sanità, che l'ha identificata come Ba.2.86, laha già il suo soprannome, come Triton, Cerbero, Kraken, Arturo, laarrivata Eris e il meno noto Fornax. Nomi, evocativi, di mostri

Covid, soprannominata Pirola la nuova variante Ba.2.86 La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute) – Dopo il nome scientifico deciso dall’Organizzazione mondiale della sanità, che l’ha identificata come Ba.2.86, la nuova variante ha già il suo soprannome, come Trito ...Con l'arrivo dell'autunno saranno resettate le strategie nella lotta contro il Covid. Abbiamo casi in aumento ormai ovunque, Italia compresa, ed è venuta meno ...