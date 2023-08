Covid | Arturo ed Eris varianti più diffuse | Oms monitora la nuova Ba 2 86

(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute) -(Xbb.1.16) ed(Eg.5) si confermano lepiù, ma i riflettori si accendono sullaarrivata, Ba.2.86. L'Organizzazione mondiale della sanità l'ha designata "variante sottoggio a causa dell'elevato numero (più di 30) di mutazioni della proteina Spike", spiega l'Oms nel bollettino epidemiologico aggiornato, che passa in rassegna anche i principali mutanti di Sars-Cov-2. "Attualmente, ci sono solo quattro sequenze note di questa variante riportate da due paesi della Regione europea e uno nella Regione delle Americhe - si legge nel report - senza collegamenti epidemiologici noti. Il potenziale impatto delle mutazioni Ba.2.86 non è noto al momento, siamo in una fase di attenta valutazione", sottolinea l'Oms, che ...

" A Ferragosto abbiamo avuto meno clienti - spiegadel ristorante Matamà in c alata Cuneo - ... ma non così scontato, c i siamo allontananti dal periodoe molti tornano a fare viaggi all'......l'istituzione parmense Agosto ha portato alcuni riconoscimenti importanti alla Fondazione... Nonostante il crollo degli abbonamenti nella prima stagione post -, la Fondazione ha deciso di ...... MonsignorAiello, ha voluto lasciare alla città di Avellino 'in fermento per la festa più ... Non solo quelli del 27 luglio sera, non solo quelli del 2023 che portano i tatuaggi del, ma gli ...

Covid, Arturo ed Eris varianti più diffuse: Oms monitora la nuova Ba ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute) - Arturo (Xbb.1.16) ed Eris (Eg.5) si confermano le varianti più diffuse, ma i riflettori si accendono sulla nuova arrivata, Ba.2.86. L'Organizzazione mondiale della s ...L'Oms ha tuttavia affermato che potrebbe diventare, presto, dominante in alcuni Paesi o a livello globale, causando un aumento dei casi di Covid. "È chiaro che ha una sorta di vantaggio rispetto alle ...