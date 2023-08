Così Urso imbarazza il governo sulle accise | ma si gode i sondaggi Meloni sbuffa e cerca rimedi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 18 agosto 2023) E sì che a tanti sembrerebbe in affanno. E invece – per dire di come la vanità può essere il miglior rifugio di chi annaspa – Adolfoin questi giorni si compiace non poco di sé: per questo con... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti