Cos’è la Gamma GT | quando e come si effettua l’esame e i valori in gravidanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tra gli esami inspesso eseguiti durante il primo trimestre c’è quello legato al controllo dei livelli della-glutamil transferasi, nota ancheGT (o GGT). Si tratta di un esame solitamente eseguito per individuare,precisato dall’Istituto Superiore di Sanità, eventuali malattie del fegato e danni del dotto biliare. Scopriamo perché si utilizza in, quali informazioni restituisce esi esegueGT:? La-glutamil transferasi è,riportato dall’Ospedale Niguarda, un enzima che è coinvolto nel trasferimento di aminoacidi attraverso le membrane cellulari. È presente in elevate concentrazioni nel tessuto epatico e ...