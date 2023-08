Cos’è e cosa rappresenta per l’estrema destra la Corte dei Brut di Gavirate che domenica ospita il memorial di Darya Dugina

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 agosto 2023) A, in provincia di Varese, il 20 agosto, ci sarà un evento in memoria di, la figlia di Alexander Dugin, filosofo e ideologo vicinissimo al Cremlino, morta nell’esplosione della sua auto in un attentato che secondo l’intelligence Usa è stato architettato da Kiev ed era probabilmente diretto al padre. Verranno recitate poesie diaccompagnate da una piccola orchestra di musica classica. Sarà esposto «un ritratto direalizzato da Sveva de Felice» e ci sarà un «collegamento con Mosca e Donbass». A intervenire Luca Siniscalco, docente di Filosofia ed Estetica all’Università telematica eCampus e Alessandra Colla, docente di Filosofia e giornalista che ad agosto 2022, che dopo la morte diaveva ritwittato: «Profondamente vicini al dolore immenso di un ...