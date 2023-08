Cordoglio per la morte di Giuseppina Luongo Bartolini | Mastella | “Protagonista della vita politica e culturale della città”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clementee l’amministrazione comunale esprimono profondoper la scomparsapreside. “E’ stata unaintelligente e vivacedi Benevento. Una donna di grandi qualità umane, culturali, didattiche e politiche. Quando non c’erano le quote rosa, ha saputo affermarsi in, con spirito pioniere e acuta intelligenza. Pregevole anche il contributo editoriale che ha dato alla conoscenza di alcuni aspetti peculiari...

Numerosi i messaggi diarrivati nel corso della giornatamorte del magistrato: 'Sgomenti apprendiamo, con profonda commozione la tragica notizia della prematura scomparsa del collega Fabio Papa - hanno ...Tanti i messaggi die saluti sui social fra chi lo conosceva. Ieri il Comune di Galliavola ha espresso "le più sentite condoglianzela prematura perdita del suo amato figlio Riccardo" a ......liberazione di Roma' collocata nel 2006 a piazza Venezia di fronte all'Altare della Patria ela ... La sindaca e l'intera amministrazione esprimono il loro più sinceroalla famiglia ...

Cordoglio per la scomparsa di due giovani Finanzieri in servizio al S.A.G.F. di Tarvisio (UD). – Sindacato Nazionale ... Sinafi

CAMPOBASSO - Arrivano in queste ore i messaggi di cordoglio per la morte improvvisa del magistrato Fabio Papa che ha lasciato tutti sgomenti."Esprimiamo commozione e cordoglio per l'improvvisa scomparsa del magistrato Fabio Papa. Ci stringiamo al dolore della famiglia in questo difficile momento. (ANSA) ...