Coppa Davis | scelto il quintetto azzurro per Bologna

(Di venerdì 18 agosto 2023) AGI - Il capitano della nazionale italiana diFilippo Volandri ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi delleCup Finals 2023, in programma sul campo della 'Unipol Arena' di Casalecchio di Reno,, dal 12 al 17 settembre 2023. A sfidare Canada, Cile e Svezia saranno Jannik Sinner (n 6 del ranking ATP di singolare); Lorenzo Musetti (n 18); Matteo Berrettini (n 38); Fabio Fognini (n 125) e Simone Bolelli (n 43 ranking ATP di doppio). "Siamo sempre più vicini a questo importantissimo appuntamento con la- ha dichiarato Volandri - Ormai, poco meno di un mese ci separa dall'esordio contro il Canada nella fase a gironi delle Finals 2023. Avrei voluto avere la possibilità di portare sei giocatori ...

Ha battuto dunque due dei giocatori che saranno a Bologna per la nazionale canadese nella fase a gironi di. Bellucci inseguiva in Canada la sua terza semifinale Challenger dopo le due ...... è stato un re della racchetta ed è ancora il tennista italiano più titolato, con i suoi due trionfi Slam (due volte il Roland Garros, 1959 e 1960) e il record di presenze in(164 partite)...Lo scorso anno per il primo atto dellaera stata una 'Bologna da record', dopo quarantasei anni di assenza, per quasi 30mila biglietti strappati, a settembre si punta a superare e di gran ...

Dal 12 al 17 settembre, vale a dire subito dopo gli US Open, andrà in scena la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Saranno sedici le… Leggi ...La Coppa Davis è dietro l’angolo. Si giocherà all’Unipol Arena – con in campo Italia, Canada, Cile e Svezia – dal 12 al 17 settembre: Omar Camporese è pronto. Bolognese, classe 1968, Omar ha scritto, ...