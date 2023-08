Contrasto alla microcriminalità | controlli serrati nel Salernitano

Leggi su anteprima24

Nel corso della settimana di ferragosto i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alin genere edprevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona. Attenzione particolare è stata inoltre posta in relazioneguida di veicoli in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In esecuzione al piano provinciale di prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno per una "estate sicura", sono stati intensificati icircolazione stradale in relazione all'aumentato traffico veicolare specialmente verso le zone marittime e di villeggiatura. Nei luoghi a maggiore afflusso ...