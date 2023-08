Conto saldato coi soldi di Meloni L' ambasciata d' Italia zittisce la sinistra

(Di venerdì 18 agosto 2023) Turistini non pagano il ristorante, ci pensa Giorgia. «Con riferimento al saldo deldel ristorante a Berat non onorato da turistini, si precisa che il pagamento è stato liquidato con fondi personali della Presidenteper il tramite dell', che si è limitata ad effettuare materialmente il versamento». È quanto si legge sul sito dell'd'a Tirana in riferimento alla nota diffusa in precedenza in cui si comunicava che su indicazione della premier Giorgiala stessaaveva provveduto a saldare illasciato non pagato da un gruppo di turistini presso un ristorante della città di Berat. La ...

Una nota rilasciata dalla sede diplomatica afferma: 'Seguendo le indicazioni del Presidente del Consiglio, abbiamo provveduto a regolare ilche era stato lasciato non'. Insomma, la ...Per questo, agli occhi della premier, quelnondai turisti italiani deve essere sembrato una nota stonata. Al suo rientro ha dato indicazione all'ambasciata italiana di provvedere a ...Lei ha fatto il muso e ha ordinato all'ambasciatore: 'Vada subito a pagare ildi questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L'Italia non può perdere di rispetto all'estero'", fa ...

Berat, Italiani non pagano al ristorante, Meloni fa saldare il conto all'ambasciata in Albania RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Turisti italiani non pagano il ristorante, ci pensa Giorgia Meloni. «Con riferimento al saldo del conto del ristorante a Berat non onorato da turisti italiani, si precisa che il pagamento è stato ...