Conoscevi l’interessante proposta del Servizio Digitale Civile? Ecco di che si tratta

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 18 agosto 2023) Una delle opportunità che lo Stato offre al momento per i giovani è quella delUniversale, che ormai da molti anni funge da importante esperienza apripista per molti giovani, per altri è sicuramente un anno formativo da inserire all’interno del proprio curriculum vitae. Esiste una nuova interessante opportunità sotto questo aspetto che andremo a scoprire nelle prossime righe. Credit foto: Dipartimento per le Politiche Giovanili IlNazionale è un’opportunità lavorativa molto diffusa nel nostro paese che interessa i giovani fino a 28 anni. Per svolgere ilbisogna fare domanda tramite apposito bando reperibile direttamente dal sito istituzionale. Dal 2020 anche a causa dell’emergenza covid-19 il...