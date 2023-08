Concorso Università di Viterbo | Bando per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 18 agosto 2023)Pubblico per la chiamata di 1 professore di prima fascia, per il Dipartimento di scienze agrarie e forestali presso l’di. Mediante il decreto rettorale numero 354/2023 datato 28 luglio 2023, l’ha avviato una procedura di selezione per la copertura di una posizione di professore di prima fascia, in conformità con l’articolo 18, comma 1, della legge numero 240/2010, come specificato di seguito: Presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE), è stato reso disponibile un posto, per il quale si applicano i seguenti dettagli: Settore concorsuale: 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali Settore scientifico-disciplinare: AGR/06 – Tecnologia del Legno e Utilizzazioni Forestali Numero di posti: unodi ...