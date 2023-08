Concorso ASST di Garbagnate | 3 Posti da Tecnico Radiologia

(Di venerdì 18 agosto 2023)pubblico, per la copertura di 3didi, area dei professionisti della salute e dei funzionari presso l’di. Viene bandito unpubblico, basato sulla valutazione dei titoli e l’espletamento di prove d’esame, per occupare tre posizioni disanitario dimedica nell’ambito degli specialisti della salute e dei funzionari. Bando diIl testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 29 del 19 luglio 2023 ed e' inoltre acquisibile dal sito web dell'azienda www.-rhodense.it - sezione concorsi. Come Presentare la ...

... per conoscenza, al commissario dell'Sette Laghi Giuseppe Micale e al direttore di Ats ... Non è possibile che un primario legittimamente nominato dopopubblico non possa esercitare al ...Entrando nel merito dell' ambito chirurgico , per quanto riguarda la Chirurgia Generale, l'ha ... A questi, si deve aggiungere un altro chirurgo specialista che ha vinto iled è già stato ...I candidati ammessi aldovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di ... Attualmente gli ambulatori sono a Castellanza e a Saronno nell'Valle Olona e a Gazzada/...

Ai posti si applicheranno le riserve previste dalle leggi speciali in numero che non può complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso. Si prevede la riserva dei posti per i volontari ...Nella lettera, vengono elencate le principali difficoltà. E sulla richiesta del commissario della Sette Laghi di contribuire a migliorare l'attrattività, Bianchi replica: "Il comune non è in condizion ...