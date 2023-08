Comincia da Raspadori il lavoro dell’alchimista Garcia

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 agosto 2023) A 23 anni Giacomoha già vissuto più vite calcistiche. È stato un enfant prodige, l’elemento più rappresentativo del calcio d’élite in provincia mostrato da De Zerbi a Sassuolo; è stato un debuttante-mascotte quando, pochi mesi dopo la sua prima stagione da professionista, ha fatto parte del gruppo vincente scelto da Mancini per Euro 2020. A Napoli, invece,è ancora trattato come un oggetto misterioso. Ha segnato già qualche gol importante all’Ajax in Champions League, allo Spezia e alla Juve in campionato – che sono tra l’altro i due gol-epitome dello scudetto appena vinto, quelli che hanno aperto e chiuso un cerchio irripetibile – eppure la sensazione è che quando si parla di lui lo si faccia con un’incomprensione di fondo. Qualcuno si chiede già se valga davvero i 35 milioni che il club ha speso per lui la scorsa estate. E se ...