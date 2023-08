Come sta Vlahovic? Tempi di recupero lampo | cerca il recupero l’Udinese

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo un’estate travagliata per colpa della ben nota pubalgia, Dusancorre spedito contro il tempo in vista del match d’esordio della Serie A 2023-2024. Anzi, al momento sembra che il centravanti serbo classe 2000 sarà regolarmente al centro dell’attacco della Juventus in vista dell’esordio in campionato. La squadra bianconera esordirà domani sera, domenica 20 agosto, in quel di Udine alle ore 20.45. Alla Dacia Arena andrà in scena un match per nulla scontato, con i padroni di casa che,successo un anno fa, proveranno a partire a tutta velocità, mentre dall’altra parte i ragazzi di mister Massimiliano Allegri cercheranno di mettersi alle spalle l’opaca annata scorsa. La Juventus, a quanto pare, scenderà in campo con il 3-5-2. Davanti a Szczesny, recuperato dopo l’infortunio di due settimane or sono, vedremo Bremer e Danilo, mentre Alex ...