Clima e finanza | eco affari in borsa

(Di venerdì 18 agosto 2023) Per affrontare i problemi del riscaldamento globale sono in forte crescita produzioni e tecnologie innovative. Le imprese che vi operano, dicono gli analisti, sono ottimi investimenti. Pur con gli «alti» e i «bassi» di un settore di frontiera.Il riscaldamento globale fa male al pianeta, fa male alle persone. Ma potrebbe far bene al vostro portafoglio. Come tutti i grandi fenomeni che investono la società, infatti, il cambiamentotico smuove l’economia, sposta enormi masse di denaro e crea opportunità di investimento. I gestori vanno a caccia di aziende che traggono vantaggio dal nuovo scenariotico e il flusso di miliardi fa salire il loro valore borsistico. Kent Hargis, uno dei responsabili della società di gestione AllianceBernstein, ha spiegato che «nel 2022 l’insieme degli investimenti globali in prodotti e servizi per la transizione ...