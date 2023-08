Classifica ATP Race | Jannik Sinner resta 4° anche dopo Cincinnati Finals di Torino ad un passo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Nonostante la prematura uscita di scena nel torneo ATP Masters 1000 diconserverà fino agli US Open la quarta posizione nellato Turin, ladell’anno solare 2023 che definisce i qualificati alle ATPdi fine stagione. L’azzurro, infatti, non può essere raggiunto da nessuno dei tennisti alle proprie spalle, dato che tra gli inseguitori più vicini è in corsa in Ohio lo statunitense Taylor Fritz, che si potrà spingere fino a quota 3470, mentre il tennista azzurro si trova a quota 4185. Va ricordato che alle ATPsi qualificano i primi 7 dellae poil’ottavo qualora non vi sia un vincitore Slam tra l’ottavo ed il ventesimo posto: il vantaggio diè di ...

Arthur Cazaux è il terzo francese nella PepperstoneLive Next Gen Race, labasata sui risultati stagionali degli Under 21 che qualifica per le Next Gen Finals. Numero 126, Cazaux ha fermato 63 63 Jack Draper nei quarti del Challenger

Nonostante la brutta sconfitta di ieri all'esordio nel Masters 1000 di Cincinnati, per Jannik Sinner è confermata la testa di serie numero 6 per l'ultimo Grand Slam stagionale, gli US Open. L'azzurro ...Presenti con una wild card, i due ‘Lorenzo’ hanno sconfitto prima la tds numero 8 Granollers-Zeballos, poi i campioni di Toronto Arevalo-Rojer ...