Città Spettacolo | le informazioni sulle ‘Passeggiate Romane” e la “Notte ai Musei”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’organizzazione di Beneventoha reso note lerivolte al pubblico per le prenotazioni gratuite delle visite guidate drammatizzate presso la Rocca dei Rettori ed il Teatro Romano. Passeggiate, alla scoperta del Teatro Romano di Benevento con le visite drammatizzate a cura della Compagnia Teatrale “Red Roger” “Benevento” propone un’apertura straordinaria del sito con delle visite gratuite che si terranno il 26 agosto 2023 nei seguenti orari: 19:00 – 19:45 – 20:30 – 21:15. Le prenotazioni per le visite gratuite possono essere effettuate inviando una mail a info@citta.it, specificando in oggetto “Prenotazione Teatro Romano”. Nella richiesta di prenotazione è necessario indicare ...