Cina | il colosso immobiliare Evergrande dichiara bancarotta

Gli analisti di Allianz, multinazionaledei servizi assicurativi e finanziari, hanno esaminato il costo delle ondate di caldo che hanno colpito gli Stati Uniti , lae l' Europa ...Anche la salute di Country Garden, il più grande promotore immobiliare privato della, sta ...bancarotta protetta negli Usa (ex capitolo15) rappresenta una svolta nei due anni di crisi del...Trema il settore immobiliare cinese: ilEvergrande ha dichiarato bancarotta presso una corte di New York . Il gruppo cinese ha ... La società, un tempo la seconda del settore inper ...

Cina, il colosso immobiliare Evergrande dichiara fallimento: tremano i mercati TGCOM

Trema il settore immobiliare cinese: il colosso Evergrande ha dichiarato bancarotta presso ... La società, un tempo la seconda del settore in Cina per fatturato, era andata in insolvenza a causa del ...Anche la salute di Country Garden, il più grande promotore immobiliare privato della Cina, sta preoccupando gli investitori dopo che la società non ha pagato alcuni interessi questo mese. Evergrande ...