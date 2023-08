Cina | Evergrande in bancarotta | presentata istanza di fallimento in Usa

New York, 18 ago. - Il colosso immobiliare cineseha dichiarato bancarotta e ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti giovedì. Il gruppo cineseha presentato la richiesta di protezione dal fallimento secondo il capitolo 15 in un tribunale di New York, secondo quanto riferito dai media statunitensi tra cui la Cnn e il New York Times.Nel marzo di questanno,ha presentato un piano di ristrutturazione multimiliardario per ripagare i suoi creditori internazionali. La societa' aveva piu' di 270 miliardi di dollari di ..., che era un tempo seconda solo alla holding Country Garden nel settore dell'immobiliare inper fatturato, era andata in insolvenza due anni fa, a causa del grande debito che aveva ...

Cina, si avvita la crisi. Il colosso immobiliare Evergrande apre la procedura sul debito a New York. La Banca… la Repubblica

