Cina | Evergrande chiede protezione da bancarotta negli Stati Uniti

(Di venerdì 18 agosto 2023) New York, 18 ago. (Adnkronos/Dpa) - Il colosso immobiliare cineseha presentato istanza didallasecondo il capitolo 15 in un tribunale di New York a Manhattan giovedì, secondo i documenti ufficiali del tribunale.il riconoscimento dei colloqui di ristrutturazione in corso a Hong Kong, nelle Isole Cayman e nelle Isole Vergini britanniche. Il Capitolo 15 protegge i beni di una societàmentre questa lavora alla ristrutturazione dei suoi debiti. L'azienda, che nel 2021 non è riuscita a rimborsare il debito, è considerata uno dei promotori immobiliari più indebitati al mondo. Ha accumulato più di 300 miliardi di dollari ...

