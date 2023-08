Cina | Evergrande chiede protezione da bancarotta negli Stati Uniti

(Di venerdì 18 agosto 2023) New York, 18 ago. - Il colosso immobiliare cineseha presentato istanza didallasecondo il capitolo 15 in un tribunale di New York a Manhattan ...

L'incremento dell'avversione al rischio, alimentata dal fallimento del big dell'immobiliare cinesee dall'incertezza sulla politica monetaria americana, penalizza le Borse europee a meta' dell'ultima seduta della settimana. Gli investitori alleggeriscono infatti le posizioni sull'...New York, 18 ago. - Il colosso immobiliare cineseha dichiarato bancarotta e ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti giovedì. Il gruppo cineseha presentato la richiesta di protezione dal fallimento secondo il capitolo 15 in un tribunale di New York, secondo quanto riferito dai media statunitensi tra cui la Cnn e il New York Times....finanziari a seguito di scommesse immobiliari sbagliate e lo sviluppatore Chinaha presentato istanza di protezione dal fallimento negli Stati Uniti. Il picco del pessimismo in...

