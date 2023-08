Ciclismo | Vuelta | svelata la squadra dell’Ineos | c’è anche Filippo Ganna

(Di venerdì 18 agosto 2023)correrà laper la prima volta nella sua carriera. L’annuncio è arrivato dalladell’olimpionico piemontese, la Ineos Grenadiers che oggi ha svelato la composizione del team che correrà la grande corsa a tappe spagnola: convocatoil colombiano Egan Bernal, reduce dal bruttissimo incidente in patria che, l’anno scorso, stava per costargli la vita e a causa del quale è stato sottoposto a ben cinque operazioni. Capitano della Ineos sarà il gallese Geraint Thomas, che quest’anno ha duellato a lungo con Primoz Roglic al Giro, vinto dallo sloveno. SportFace.

Filippo Ganna correrà la Vuelta, che comincia sabato 26 agosto, per la prima volta nella sua carriera. L'annuncio è della squadra dell'olimpionico piemontese, la Ineos Grenadiers che oggi ha svelato ...