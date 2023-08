Ciclismo | Filippo Ganna correrà la Vuelta a España La Ineos Grenadiers svela la squadra

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023)la2023, che scatterà il prossimo 26 agosto. Il fresco Campione del Mondo nell’inseguimento su pista e argento iridato a cronometro tornerà in gruppo per prendere parte al terzo Grande Giro della stagione. Il fuoriclasse piemontese sarà una pedina fondamentale dellae aiuterà il britannico Geraint Thomas nel tentativo di vincere l’evento in terra iberica (si riproporrà il duello con lo sloveno Primoz Roglic già visto durante l’ultimo Giro d’Italia, dove si impose il balcanico)., che nel corso di questa stagione ha vinto anche il Giro di Vallonia ed è arrivato secondo alla Milano-Sanremo, disputerà la seconda corsa a tappe di tre settimane in questa annata agonistica: ...